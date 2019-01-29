Российский политолог провела обучающий семинар в СГЮА

СЕГОДНЯ 16:29 2019-01-29T16:30:04+03:00

Она рассказала о влиянии соцсетей на детей и подростков

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29 января на базе Саратовской государственной юридической академии прошел обучающий семинар «Деструктивные социально-психологические явления в подростковой и молодежной среде: последние тенденции».

Спикером семинара, инициатива проведения которого принадлежит ректору СГЮА, профессору, депутату Саратовской областной думы Сергею Суровову, выступила российский политолог и исламовед, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба, специалист по современным проблемам Кавказа, Крыма и Поволжья Яна Амелина.

В обучающем семинаре приняли участие заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Ангелина Беловицкая, заместитель главы администрации Саратова по социальной сфере Наталия Леонтьева, депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская, специалисты по молодежной политике, организаторы внеучебной деятельности, психологи и социальные педагоги образовательных организаций Саратова, представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, профессорско-преподавательский состав академии.

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Яна Амелина рассказала о своей работе, влиянии социальных сетей на детей и подростков, средствах и схемах манипуляции через социальные группы в интернете, обозначила основные методы для противодействия деструктивным явлениям в подростковой среде.

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- Студенты — это люди, которые сознательно пришли учиться в выбранное ими высшее учебное заведение. Юридический вуз накладывает свои достаточно серьезные ограничения. Студент-юрист должен осознавать, что он — будущий сотрудник правоохранительных органов, который не может поддерживать антигосударственные, террористические и иные организации, в том числе социальные группы, противоречащие законодательству России или пропагандирующие деструктивные явления. Главное в воспитательной работе среди студентов — это не пускать все на самотек, — отметила Амелина.

ИСТОЧНИК KP.RU