2019-01-29T11:03:49+03:00
Общество

В Саратовскую область прибыла снегоуборочная техника из других регионов

На дорогах работает почти 1,2 тыс. спецмашин
Екатерина Семенова
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В область прибыла тяжелая снегоуборочная техника из других регионов

Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о ситуации по ликвидации последствий снегопада в регионе.

- Сегодня снегопад по всей территории области прекратился, хотя в некоторых районах все еще наблюдается метель. Обстановка остается достаточно сложной.

Всю ночь шли работы по расчистке федеральных, региональных и местных дорог. Благодаря этому число населенных пунктов, отрезанных от региональных и федеральных трасс, сократилось с 117 ночью до 82 на данный момент. Больше всего проблем с транспортной доступностью наблюдается в Новоузенском, Ершовском, Федоровском, Дергачевском, Озинском районах. Хочу отметить, что в Озинском районе ситуация за ночь и утро значительно улучшилась, район лидирует по темпам восстановления сообщения с сельскими населенными пунктами.

По области на уборке снега задействована 421 единица техники подрядных организаций на региональных дорогах, 400 единиц тяжелой техники крестьянско-фермерских хозяйств, 212 единиц техники муниципальных районов, 150 единиц техники на федеральных трассах. Всего работает почти 1,2 тыс. единиц снегоуборочной техники.

Вчера губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев обратился в министерство обороны РФ и МЧС РФ с просьбой оказать содействие в ликвидации последствий стихии. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Викторович Володин на встрече с председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым обсудил ситуацию, сложившуюся в Саратовской области в связи с аномально большим количеством снежных осадков, выпавших в регионе. По итогам встречи с председателем правительства Д. А. Медведевым было дано поручение главе МЧС России оказать поддержку Саратовской области всеми возможными силами, имеющимися в распоряжении МЧС России, в борьбе со снежной стихией.

В Саратовскую область уже прибыла оперативная группа МЧС РФ, имеющая в составе восемь единиц тяжелой техники. Они через Саратов и Энгельс следуют в Левобережье, после обеда приступят к расчистке дорог Озинского района.

По линии министерства обороны выделено 17 единиц тяжелой техники, включая два путепрокладчика БАТ. Они будут работать в Новоузенском районе. Это исключительно мощные машины, которые способны справиться с любыми снежными заносами.

Еще одним источником дополнительной снегоуборочной техники стало Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства. Они изыскали возможность выделить 55 единиц техники из Саратовской области и других регионов. Из них шесть машин отправляются в Питерский и Новоузенский районы, а большая часть, 39 машин, поможет в уборке от снега Саратова.

За ночь на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы «112» поступило восемь звонков о застрявших на трассах автомобилях. Все эти вызовы были оперативно отработаны, оказана необходимая помощь. Пострадавших нет.

Все оперативные службы продолжают находиться в режиме повышенной готовности. Ситуация с уборкой снега в регионе находится на постоянном контроле губернатора Валерия Васильевича Радаева, — заявил Роман Бусаргин.

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