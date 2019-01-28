В Балакове на дороге перевернулся автомобиль
ДТП случилось напротив «Набата»
Фото из соцсетей
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В Балакове сегодня днем, 28 января, перевернулся автомобиль.
- ДТП случилось напротив «Набата» на улице 30 лет Победы, — написал очевидец в паблике «На дорогах Балаково» соцсети «ВКонтакте».
На фотографии видно, что в аварию попал ВАЗ-2111. По словам комментаторов записи, когда машину швырнуло в колее, за рулем была девушка.
Стоит отметить, что некоторые балаковцы после такого инцидента готовы купить это авто.