В Балакове на дороге перевернулся автомобиль

СЕГОДНЯ 15:39 2019-01-28T15:39:11+03:00

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В Балакове сегодня днем, 28 января, перевернулся автомобиль.

- ДТП случилось напротив «Набата» на улице 30 лет Победы, — написал очевидец в паблике «На дорогах Балаково» соцсети «ВКонтакте».

На фотографии видно, что в аварию попал ВАЗ-2111. По словам комментаторов записи, когда машину швырнуло в колее, за рулем была девушка.

Стоит отметить, что некоторые балаковцы после такого инцидента готовы купить это авто.

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