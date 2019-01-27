2019-01-27T11:48:02+03:00
Происшествия

Задержана хозяйка кафе в Лысых горах, где прогремел взрыв

Она подозревается в ненадлежащем оказании услуг
Дарья Вострикова
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Следователи продолжают расследование уголовного дела о взрыве в кафе «Рандеву» в Лысых горах.

- По данным следствия, в кафе праздновали юбилей одного из местных жителей. В подсобном помещении заведения хранился газовой баллон. 26 января произошла его утечка, из-за чего раздался хлопок с последующим возгоранием, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Предварительно, в результате происшествия 22 гостям заведения был причинен вред здоровью различной степени тяжести, 14 из них были госпитализированы, один 60-летний мужчина скончался.

В настоящее время по подозрению в преступлении задержана 47-летняя женщина. Она арендовала помещение кафе без соответствующих документов.

Решается вопрос об избрании ее под стражу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Будут проведены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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