2019-01-27T14:38:21+03:00
Происшествия

Более 20 тыс. балаковцев ночью остались без света и тепла

Они просидели в темноте пять часов
Дарья Вострикова
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27 января, в 01:40 в Балакове произошло аварийное отключение электричества в центральной и заканальной частях города. Причина этого — аварийная утечка воздуха с воздушной магистрали управления воздушного выключателя В-110 Голованово-1.

Об этом сообщает администрация Балаковского муниципального района.

По информации филиала АО «Облкоммунэнерго» «Балаковские городские электрические сети» отключили на подстанциях «Сазанлей» и «Восточная».

Ограничения коснулись социально-значимых объектов, юрлиц, ТП, жилых домов. Это 591 многоквартирный дом и 1398 частных. здесь проживают более 121 тыс. человек, из них без освещения остались более 22 тыс. абонентов.

Без электричества остались также сел Балаковского района.

На месте работала аварийная бригада от ФСК ЕЭС из десяти человек.

Ситуация осложнялась тем, что электричество перестало поступать на тепловые пункты, что привело к отключению отопления.

Энергетики повышали температуру теплоносителя, осматривали оборудование и регулировали режимы. Тепловая инспекция вместе с УК-ТСЖ мониторила ситуацию внутри объектов.

Потребителей начали подключать обратно в 06:40. Энегроснабжение Балаковской ТЭЦ-4 было восстановлено полностью.

По сообщению филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Волги, к 6:41 утра электроснабжение всех потребителей было полностью восстановлено, в том числе нагрузка Балаковской ТЭЦ-4. Сбой в электроснабжении произошел в ночные часы. Его причина — локальная неисправность оборудования на подстанции 220 кВ «Центральная», которая была выявлена и оперативно устранена. Работа энергообъекта в целом не прекращалась. В аварийно-восстановительных работах были задействованы оперативно-ремонтные бригады ФСК ЕЭС в составе 12 человек и привлечена спецтехника.

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