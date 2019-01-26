Николай Панков о реготделении Партии: Не надо бояться критики и замалчивать проблемы

СЕГОДНЯ 12:36 2019-01-26T12:36:35+03:00

Депутат Госдумы напомнил о публичных скандалах и уголовных делах, в которых были замешаны единороссы

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Депутат Государственной Думы Николай Панков на очередной Конференции Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» призвал однопартийцев признать допущенные ошибки и пересмотреть подход к работе.

По его мнению, работу Партии в области осложняет замалчивание проблем, отсутствие жесткой позиции по волнующим людей вопросам, недостаточная борьба за чистоту партийных рядов.

Депутат привел примеры публичных скандалов и уголовных дел, в которых были замешаны представители власти и единороссы. По его словам, в таких случаях Партия часто опасается принимать жесткие решения, «уронить честь мундира». Так, не было высказано осуждения депутату Саратовской областной Думы Андрею Беликову, подозреваемому в мошенничестве с государственными субсидиями, и бывшему министру промышленности и энергетики области Андрею Куликову, подозреваемому в превышении служебных полномочий.

«Считаю, нужно не только реагировать на факты, но и пресекать любые попытки отдельных партийцев ставить свои личные интересы выше интересов наших граждан. До решения суда Партия не лишает партбилета таких людей, более того, открыто не осуждает их действия. Считаю, что видя нарушения, недостойное поведение, Партия ни в коем случае не должна молчать. Если допускают поступки, которые могут дискредитировать «Единую Россию», то должно быть открытое, публичное осуждение, а не просто добровольный выход из рядов», - подчеркнул Николай Панков.

Депутат призвал однопартийцев всегда ставить во главу угла интересы людей и социальную справедливость. Отметив, что иногда население не видит поддержки Партии по важным социальным проблемам. Поэтому оппозиция часто перехватывает инициативу, а чиновники позволяют себе неуважение к людям и оскорбительные высказывания.

В числе проблем, «упущенных» Партией, Николай Панков назвал недавние попытки выселения из муниципального жилья малоимущих матерей с детьми в городе Шиханы и поселке Светлый. Решить эти вопросы людям помог председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также депутат упомянул о попытках оппозиции сорвать введение в эксплуатацию школы «Аврора» в поселке Солнечный и о других случаях.

Подводя итог, Николай Панков отметил: чтобы достичь целей по улучшению жизни граждан и развитию страны, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным, Партия должна быть надежным связующим звеном между властью и людьми, способствовать конструктивному диалогу и решению проблем.

«Считаю, все проблемы людей должны обобщаться, подниматься районными и областными советами депутатов. Должны ставиться перед местной властью. А если в регионах полномочий недостаточно, то они должны выноситься на уровень фракции в Госдуме. Нужны законодательные решения, финансирование проектов, в которых нуждаются люди. До тех пор, пока мы будем бояться критики и замалчивать проблемы, мы не выстроим по-настоящему эффективный механизм совместной работы на благо людей. Несмотря на то, что у нас есть для этого все возможности», - подчеркнул Николай Панков.