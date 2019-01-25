2019-01-25T09:28:55+03:00
Общество

Более 1 тыс. рабочих мест созданы на промпредприятиях Саратовской области

ИПП региона сложился на уровне 102%
Ольга Муравлёва
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Сегодня, 25 января, состоялась пресс-конференция по итогам развития промышленности в Саратовской области в 2018 году.

- В минувшем году индекс промышленного производства региона сложился на уровне 102%. И это с учетом высокой базы последних двух лет: в 2016 и 2017 годах было 107,4 и 105,2%, по России — 101,1 и 101%. Это позволило области остаться среди субъектов РФ стабильно промышленного развития, — рассказал первый замминистра промышленности и энергетики Владимир Белгородский.

Небольшое замедление темпов роста связано со снижением объема выпуска по виду экономической деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром»

ИПП по добыче полезных ископаемых увеличился за 2018 год на 3,8%.

Также налоги предприятий промышленности, трубопроводного транспорта и связи от всей суммы поступлений в консолидированный бюджет региона за 2018 год, по оценке, составила 47,8%. По итогам работы за год поступило налогов в сумме свыше 31,7 млрд рублей. Учитывая акцизы на бензин, моторные масла, дизельное топливо и другое поступления составили свыше 37,1 млрд рублей, к уровню 2017 года это 119,1%.

- Инвестиции в промышленность, трубопроводный транспорт и связь Саратовской области в 2018-м составили порядка 40 млрд рублей, — сообщили в Минпроме региона.

- Также в минувшем году реализовали и продолжают осуществлять ряд крупных инвестиционных проектов на предприятиях области и было создано 1020 рабочих мест, — отметил Белгородский.

По его словам, в промышленном комплексе региона в 2019 году намечаются следующие цели: ИПП на уровне 102 — 102,5%, обеспечение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, характеризующим промышленное производство, на уровне не менее 465 млрд рублей, а также формирование гособоронзаказа с ростом не менее 2,7% к уровню 2018 года.

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