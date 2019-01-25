Саратовский студент попался на краже женского парфюма
Он соблазнился маркой Hugo Boss
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Во Фрунзенском районе Саратова по подозрению в краже задержан 18-летний парень.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, сообщение о преступлении поступило в полицию 11 января от 31-летней женщины, заместителя управляющей магазина.
По ее словам, 26 декабря неизвестный открыто похитил женский парфюм Hugo Boss The Scent For Her. Стоимость туалетной воды составила 3 297,04 рубля.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался студент третьего курса техникума.