Саратовский студент попался на краже женского парфюма

СЕГОДНЯ 08:27 2019-01-25T08:27:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Фрунзенском районе Саратова по подозрению в краже задержан 18-летний парень.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, сообщение о преступлении поступило в полицию 11 января от 31-летней женщины, заместителя управляющей магазина.

По ее словам, 26 декабря неизвестный открыто похитил женский парфюм Hugo Boss The Scent For Her. Стоимость туалетной воды составила 3 297,04 рубля.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался студент третьего курса техникума.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте