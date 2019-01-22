На Саратов надвигается сильный мороз

СЕГОДНЯ 12:00 2019-01-22T12:03:47+03:00

В Саратове будет холодно Фото: Екатерина Семенова

Ожидаются аварии на водо- и теплосетях

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Мэрия Саратова предупреждает о значительном похолодании.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, уже завтра, 23 января, столбик термометра опустится до -25 градусов ночью и утром.

Это приведет к затруднениям в работе транспорта, ожидаются аварии на коммуникациях водо- и теплоснабжения. Жителям грозят обморожения.

При этом осадков не ожидается. Ветер будет дуть с северо-запада и юго-востока. Местами возможен туман.