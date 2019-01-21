В Саратове избили ребенка из-за сломанного снеговика [видео]

СЕГОДНЯ 14:43 2019-01-21T14:43:57+03:00

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Сегодня в поселке Юбилейный, женщина с двумя детьми из-за сломанного снеговика нанесли ребенку несколько ударов и довели до слез. По словам пользователя группы «Саратов Юбилейный» соцсети ВКонтакте, сначала ребенка пнула сама женщина, а потом ударил один из ее сыновей.

- Гуляя сегодня с детьми на «корсачке», это поле в поселке Юбилейный, пришлось наблюдать и в дальнейшем вмешаться в конфликт между ребёнком лет 8 и взрослой женщиной. Ребёнок, гуляя с друзьями, сломал снеговика, который сделала женщина. В ответ она стала истерически кричать на мальчика, а потом подошла и пнула его, накидываясь и на меня, за то, что мы стали это снимать, – рассказал пользователь соцсети ВКонтакте.

После поста и выложенного видеоролика многочисленные участники группы ожесточенно поспорили о том, кто из участников конфликта прав, а кто нет. И стоило ли из-за куска снега, дефицита в котором сейчас нет, избивать ребенка.