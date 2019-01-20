Лежачая больная пострадала на пожаре в Саратове

СЕГОДНЯ 08:54 2019-01-20T08:54:05+03:00

Горел частный дом из двух этажей

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В Саратове на Большой Горной улице, 96 А горело межэтажное перекрытие частного двухэтажного дома.

- В результате возгорания из дома было эвакуировано 15 человек. Один из них — лежачий больной. Это женщина, которая не ходит из-за трамвы шейки бедра, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».

Она отравилась продуктами горения.

Пострадавшую госпитализировали.

На месте происшествия дежурил автобус, чтобы люди могли согреться.

Обстоятельства и причины возгорания выясняются.