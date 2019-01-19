В Саратовской Росгвардии подвели итоги за 2018 год

СЕГОДНЯ 15:49 2019-01-19T15:49:29+03:00

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Саратовские Росгвардейцы провели итоговое совещание на котором отчитались о своей работе за прошедший 2018 год.

В мероприятии принимал участие вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров, военный прокурор Саратовского гарнизона Роман Коновалов, замначальника УФСБ России по Саратовской области Александр Катков и другие.

- В 2018 году бойцы Росгвардии приняли участие в 40 массовых общественных мероприятиях. В ходе проведения свыше 800 специальных операций задержано около 300 подозреваемых в совершении многочисленных преступлений, изъята 31 единица незаконно хранившегося оружия и более 1,7 кг взрывчатых веществ. Сотрудники инженерно-технических подразделений ОМОН 375 раз выезжали для обследования обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов, – рассказали «КП-Саратов» в Саратовской Росгвардии.

В ходе совещания были награждены лучшие военнослужащие и сотрудники подразделений регионального Управления.