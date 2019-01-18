На Черниговской проложили более 80 м нового водопровода

СЕГОДНЯ 15:04 2019-01-18T15:04:13+03:00

Каждый день работают девять человек и шесть единиц техники

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На реконструкции аварийного участка водопровода по Черниговской улице каждый день работают девять человек и шесть единиц техники. Уже проложено более 80 м нового водопровода.

- Вскрышные работы проводятся с осторожностью, так как под дорожным покрытием расположено много подземных коммуникаций. Также почва промерзла почти на 1,5 м, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Для оперативного устранения возможных осадков и обеспечения транспортной доступности соседних улиц, по которым на время реконструкции организован объезд транспорта, на объекте осуществляется дежурство спецтехники.

Стоит отметить, что сегодня выполняется пилотное бурение, после будут подготавливать почву для работ группы горизонтально-направленного бурения.

Новый участок водопровода выполнен из полимерных материалов, отвечающих всем современным экологическим и технологическим требованиям. Срок службы нового объекта составит не менее 50 лет.