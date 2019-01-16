После обеда в Саратове начнется сильный снегопад

СЕГОДНЯ 10:08 2019-01-16T10:12:19+03:00

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Саратовцев предупредили о надвигающемся сильном снегопаде.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, ненастье начнется ориентировочно после обеда.

Примерно с часа дня город начнет интенсивно заваливать мокрым снегом. По прогнозу синоптиков, может выпасть до 2,5 мм осадков. То есть в пересчете на толщину снежного покрова, это примерно 3 см. В некоторых районах — еще больше.

Снегопад продлится до вечера.

При этом ожидается достаточно сильный ветер с юга.