2019-01-16T10:12:19+03:00
Общество

После обеда в Саратове начнется сильный снегопад

Осадки продлятся до вечера
Екатерина Семенова
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Саратовцев предупредили о надвигающемся сильном снегопаде.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, ненастье начнется ориентировочно после обеда.

Примерно с часа дня город начнет интенсивно заваливать мокрым снегом. По прогнозу синоптиков, может выпасть до 2,5 мм осадков. То есть в пересчете на толщину снежного покрова, это примерно 3 см. В некоторых районах — еще больше.

Снегопад продлится до вечера.

При этом ожидается достаточно сильный ветер с юга.

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