Николай Панков членам ОПы: Вы должны защищать народ, а не гулять за них

СЕГОДНЯ 15:04 2019-01-14T15:04:13+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост под названием «Шашлычная палата».

- Возможно, и не успели насладиться южным гостеприимством и шашлыками члены общественной палаты. Решили продолжить новогодние торжества у нас в Саратове, на Соколовой горе, в национальной деревне. Или глаз замылился, или хотят обойти друг друга чиновники. Плохая пошла тенденция. Стало модно кому-то в Курдюме рестораны открывать. А палата тоже не промах. Решила в шарады и хороводы поиграть. Театрализованные постановки с переодеванием, фотосессии различных лиц власти мы уже видели. Друг Александр Соломонович до сего времени объясняется. А здесь непонятно кто Ландо в такую авантюру втянул. И правы, кто в сетях рекомендовал им детский дом посетить или дом престарелых. Вы же защищать народ должны, а не гулять за них.

Коллеги ну что за гуляния? Уже столько раз про это говорили. Если силы девать некуда - кроме Яблочкова много других улиц в Саратове, с которых можно помочь снег убрать. Видно, все же одно эффективное средство - от должности отстранять. Тогда иди сам гуляй и танцуй себе. А если люди дураками назовут, так хоть не к власти критика. А здесь? Непонятно. У нас в Госдуме это ушло вместе с депутатами прошлых созывов. Не знаю, танцуют ли они где-то сейчас? Думаю, если во власти — навряд ли. А если сами по себе дураки, так им закон не писан, — считает Николай Панков.