В Заводском районе Саратова женщина убила спящего сожителя

СЕГОДНЯ 14:31 2019-01-14T14:31:21+03:00

Гражданку не устраивало его пьянство и разгульный образ жизни

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В Заводском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела 43-летнего мужчины. Его убили.

- Следствие считает, что погибший жил в коммуналке со своей сожительницей-ровесницей по 1-му Кавказскому тупику. В ночь с 11 на 12 января гражданин вместе со своей дамой и соседями выпивали на общей кухне. Женщина ушла и легла спать, а потерпевший продолжил гулять до утра. С рассветом он пришел и начал шуметь, а также материться на подозреваемую, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

У них завязалась ссора и гражданка высказала все свои претензии по поводу разгульного образа жизни и пьянства. Мужчина в ответ на это лег спать. Тогда женщина достала нож и ударила им сожителя в шею.

Потерпевший умер, а злоумышленница хотела бежать, однако все осознав вызвала полицию и «скорую».

Судмедэкспертиза установила, что саратовец умер от колото-резаного ранения шеи и острой кровопотери.

Следователи задержали женщину и предъявили обвинение в убийстве, она во всем призналась. Сейчас решается вопрос о заключении ее под стражу.

Расследование продолжается.