Регоператор: Штрафы за невывезенный вовремя мусор пойдут в муниципальный бюджет

СЕГОДНЯ 13:46 2019-01-14T14:02:56+03:00

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Мусоровывозящие компании в выходные дни продолжили деятельность по уборке коммунальных отходов с контейнерных площадок. Спецбригады, сформированные на базе мусоровывозящих компаний и усиленные дополнительной техникой, осуществили уборку мусора с 64 контейнерных площадок. Ведется активное взаимодействие с коммунальными службами, ответственными за уборку снега.

Вывоз мусора в обычном графике производится с территорий Фрунзенского и Волжского районов. Прорывная работа проведена по Ленинскому и Кировскому районам, сложности наблюдаются в завокзальной части Октябрьского района. В то же время отмечается рост не зачищенных площадок в Заводском районе, обслуживанием которого в части вывоза занимается МУП «Дорожник Заводского района».

На предприятии напомнили, что ответственность за расчистку контейнерных площадок от снега, в части подъезда к ним, лежит на муниципальных предприятиях, а доступа к самой площадке — на собственнике земельного участка и управляющих организациях.

- Практика совместной работы с муниципальными коммунальными службами в части зачистки от снега и мусора оправдывает себя. Активнее включились в работу управляющие организации, расчищаются внутриквартальные дороги и дворы. Данную практику работы спецбригад мы решили распространять и на районы Саратовской области. Зима еще не закончилась и впереди еще могут быть различные погодные явления, в том числе снегопады. Используемые нами методы взаимодействия с муниципальными администрациями позитивно отмечаются жителями и представителями власти. Все коммунальные службы работают, в первую очередь, для жителей. Но те мусоровывозящие компании, которые позволяют себе работать спустя рукава и игнорировать вывоз с расчищенных территорий, будут отвечать по закону за нарушение правил благоустройства. На каждый такой случай нами, совместно с администрациями и надзорными органами, составляются акты по каждой площадке для дальнейшего рассмотрения административной комиссией и наложения штрафа. Эти деньги пойдут в муниципальный бюджет, — заявил директор Регионального оператора по обращению с ТКО Михаил Андреев.

Отметим, что весь объем твердых коммунальных отходов направляется для безопасной обработки и захоронения на мусороперерабатывающие комплексы. Погодные условия не повлияли на работу концессионных объектов в Саратовской области.