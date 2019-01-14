2019-01-14T11:26:03+03:00
Происшествия

В Балакове УФСБ задержала адвоката

Его заподозрили в мошенничестве
Ольга Муравлёва
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УФСБ Саратовская область. Задержание адвоката в Балаково.

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Руководство СУ СК РФ по Саратовской области в Балакове возбудило уголовное дело в отношении 44-летнего адвоката. Мужчину обвиняют в покушении на мошенничество.

- Следствие считает, что в период с августа по октябрь 2018 года адвокат работал с 24-летним молодым человеком, который находился под следствием. Злоумышленник, будучи членом адвокатской палаты региона, потребовал от парня 50 тыс. рублей и пообещал, что за эти деньги договорится с правоохранителями и задержанного не «посадят», — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

На самом деле защитник эти деньги никому отдавать не собирался. Гражданин, у которого потребовали взятку, усомнился в законности требований и рассказал об этом правоохранителям.

Средства решено было передать 23 октября. В этот день злоумышленник получил от доверителя 50 тыс. рублей и его сразу задержали сотрудники УФСБ по Саратовской области.

Сейчас расследование дела продолжается, устанавливаются обстоятельства преступления.

УФСБ Саратовская область. Задержание адвоката в Балаково.

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