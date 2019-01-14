Саратовская область получит 200 млн рублей на реконструкцию школы в Самойловке
Руководитель общественной приемной Вячеслава Володина в Саратовской области Татьяна Ерохина сообщила, что в конце 2018 года председатель Государственной думы обсуждал с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой вопрос реконструкции школы №1 в поселке Самойловка, которую ранее Вячеслав Володин посетил во время своей рабочей поездки в район.
Решение найдено: на Саратовскую область в этом году дополнительно будет выделено финансирование в объеме 200 млн руб.
Сейчас перед правительством Саратовской области стоит задача в максимально короткие сроки подготовить и подать необходимую документацию в министерство просвещения РФ, что позволит получить указанные средства на эти цели.