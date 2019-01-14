В Саратове убийца женщины из ревности взят под стражу

СЕГОДНЯ 11:05 2019-01-14T11:23:19+03:00

Он не желал расставания и задушил ее

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В Октябрьском районе Саратова арестовали мужчину по обвинению в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, в отношении 28-летнего местного жителя идет расследование уголовного дела.

По версии следствия, 1 января 2019 года он познакомился с 34-летней женщиной и позвал к себе в гости. Женщина провела у него несколько дней, а в ночь с 6 на 7 января решила уйти. По словам дамы, у нее есть постоянный сожитель.

Мужчина заявил, что ревнует ее, а после этого избил потерпевшую руками ногами — было нанесено не менее 30 ударов. Также он дважды стукнул гражданку молотком.

После этого злоумышленник связал ее бельевой веревкой. Как позже показала экспертиза, смерть наступила от удушения.

Увидев, что она мертва, он рассказал обо всем своей бабушке, а та заявила в полицию.

Мужчина полностью признал вину и был взят под стражу.