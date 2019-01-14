Фермер из Маркса отказывался платить несовершеннолетним овощеводам

СЕГОДНЯ 09:34 2019-01-14T09:39:34+03:00

Прокуратура через суд добилась погашения долгов перед подростками

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В Марксе Саратовской области прокуратура защитила права несовершеннолетних.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, местное предприятие ООО «Славянские поля» нанимало на работу подростков. Их отправляли в поле овощеводами, но трудовые договоры не заключались.

Кроме того, при увольнении ребятам не выплачивали расчет.

Во время проверки директор фирмы отрицал использование рабочей силы несовершеннолетних и задолженность по оплате труда.

Тем не менее межрайонная прокуратура направила в суд иск к ООО «Славянские поля». Требования были удовлетворены, предприятие выплатило подросткам 21 тыс. рублей.