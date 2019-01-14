2019-01-14T09:39:34+03:00
Общество

Фермер из Маркса отказывался платить несовершеннолетним овощеводам

Прокуратура через суд добилась погашения долгов перед подростками
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Марксе Саратовской области прокуратура защитила права несовершеннолетних.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, местное предприятие ООО «Славянские поля» нанимало на работу подростков. Их отправляли в поле овощеводами, но трудовые договоры не заключались.

Кроме того, при увольнении ребятам не выплачивали расчет.

Во время проверки директор фирмы отрицал использование рабочей силы несовершеннолетних и задолженность по оплате труда.

Тем не менее межрайонная прокуратура направила в суд иск к ООО «Славянские поля». Требования были удовлетворены, предприятие выплатило подросткам 21 тыс. рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Крещение в Энгельсе будут ходить ночные автобусы и троллейбусы
Отключена вода в домах на улице Мира
Саратовского застройщика ЖК «Дом на Ладожской» признали банкротом
В Саратове ожидается сильный ветер и туман
Полиция в Ершовском районе накрыла сеть распространения поддельного алкоголя
Ребенок пострадал в ДТП у «Синего кита» в Саратове
Глава Саратова сделал заявление после очередной поездки в автобусе на работу
Под Саратовом задержана фура с левым алкоголем
Квартирант из Энгельса украл у хозяйки золотые украшения и коронки
Директора «Саратовгорэлектротранс» оштрафовали на 30 тыс. рублей
Эвакуаторщики в Саратове звонят владельцам машин и просят переставить авто
В Балакове УФСБ задержала адвоката
Прокуратура нашла неочищенные улицы Ленинского района
Саратовская область получит 200 млн рублей на реконструкцию школы в Самойловке
В Саратове убийца женщины из ревности взят под стражу
В Саратове от снега очищены 96% дворов
Энгельсский кирпичный завод не обеспечил безопасность осужденных