Фермер из Маркса отказывался платить несовершеннолетним овощеводам
Прокуратура через суд добилась погашения долгов перед подростками
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В Марксе Саратовской области прокуратура защитила права несовершеннолетних.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, местное предприятие ООО «Славянские поля» нанимало на работу подростков. Их отправляли в поле овощеводами, но трудовые договоры не заключались.
Кроме того, при увольнении ребятам не выплачивали расчет.
Во время проверки директор фирмы отрицал использование рабочей силы несовершеннолетних и задолженность по оплате труда.
Тем не менее межрайонная прокуратура направила в суд иск к ООО «Славянские поля». Требования были удовлетворены, предприятие выплатило подросткам 21 тыс. рублей.