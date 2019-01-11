Областной Россельхознадзор не пустил полтонны лука и картошки из Казахстана

СЕГОДНЯ 13:59 2019-01-11T14:21:33+03:00

На продукты не оказалось документов

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области пресекли ввоз 500 кг картофеля и лука из Казахстана.

- Специалисты остановили грузовик с овощами на контрольном посту «Озинки». Он находится на 312-м км автодороги А-298. Специалисты так и не увидели фитосанитарный сертификат, подтверждающий качество продукции — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Груз овощей отправили обратно, в Казахстан.