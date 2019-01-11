В Саратовской области разыскивают некачественные витамины для животных

СЕГОДНЯ 12:45 2019-01-11T12:50:10+03:00

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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области в соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что на прилавках магазинов может быть лекарство для животных, не соответствующее образцу качества.

- Речь идет о препаратах производства ООО «Фирма «Биоветсервис», Томская область. «Витаминно-аминокислотный комплекс «Витам» (серия 740618, срок годности до 06.2020 а также серия 640518, срок годности до 05.2020), не соответствуют установленным требованиям по показателю «массовая доля аскорбиновой кислоты». Лекарство Хелсивит» (серия 70618, срок годности до 06.2020), установленным требованиям по показателям «массовая доля витамина В2 (рибофлавин мононуклеотид)» не соответствует показателям «массовая доля витамина В2 (рибофлавин мононуклеотид)», — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Саратовцев просят сообщать, если они обнаружат это лекарство по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.