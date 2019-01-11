2019-01-11T12:50:10+03:00
Общество

В Саратовской области разыскивают некачественные витамины для животных

Их производят в Томской области
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области в соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что на прилавках магазинов может быть лекарство для животных, не соответствующее образцу качества.

- Речь идет о препаратах производства ООО «Фирма «Биоветсервис», Томская область. «Витаминно-аминокислотный комплекс «Витам» (серия 740618, срок годности до 06.2020 а также серия 640518, срок годности до 05.2020), не соответствуют установленным требованиям по показателю «массовая доля аскорбиновой кислоты». Лекарство Хелсивит» (серия 70618, срок годности до 06.2020), установленным требованиям по показателям «массовая доля витамина В2 (рибофлавин мононуклеотид)» не соответствует показателям «массовая доля витамина В2 (рибофлавин мононуклеотид)», — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Саратовцев просят сообщать, если они обнаружат это лекарство по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году в Саратовской области планируется ввести 10 долгостроев
На трамвайном маршруте №11 в Саратове появятся дополнительные вагоны
В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
ООО «КВС» будет чистить улицы Саратова на время ремонта водовода
Браконьер убил косулю около Белого озера
На Вольской и Советской улицах нельзя будет парковать машины
Телеграм-канал поддержал Николая Панкова в ситуации со школой в Солнечном-2
Вода в реке Чардым стала токсичной после слива стоков
Встреча с Володиным обеспечила Исаеву второе место в медиарейтинге
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
Областной Россельхознадзор не пустил полтонны лука и картошки из Казахстана
На рабочем месте скончался профессор Саратовского медуниверситета
Юный саратовец получил срок за удар другу ножом в живот
В Энгельсе на Крещение пройдет крестный ход
Панков: Саратовский авиазавод будут возвращать
Под Саратовом сгорел дом на 132 «квадрата»
В Петровске уголовник зарезал криминальную подругу