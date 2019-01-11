2019-01-11T12:21:33+03:00
Происшествия

Сельский бомж украл аккумулятор, флешку и картошку

Он обокрал старушку и односельчанина
Дарья Вострикова
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Вчера, 10 января, полиция раскрыла кражу у 79-летней жительницы села Балтай.

- По словам 35-летней местной жительницы, в ночь с 22 на 23 августа кто-то залез в погреб к ее бабушке, сломал замок и унес оттуда десять ведер картошки. Предполагаемым преступником оказался 26-летний бомж из села Новая Лопастейка Балтайского района, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Мужчина во всем признался. В отношении него завели уголовное дело, которое может закончиться его четвертой судимостью за кражу.

Выяснилось, что бомж причастен еще к одному воровству. В новогоднюю ночь рецидивист украл у односельчанина из автомобиля аккумулятор и флеш-карту из магнитолы.

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