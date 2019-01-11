В Саратовской области можно отдохнуть на уровне четырех звезд
На сегодняшней конференции в пресс-центре «Комсомольской правды» председатель комитета по туризму Виктория Бородянская рассказала, где можно остановиться в Саратовской области.
- Гостиницы поднимают свой уровень. Сейчас стало больше мест, которые получили «звезды». Они были получены в основном за последние три месяца. Сейчас оценку получили уже 24 места для размещения: 22 гостиницы и две базы отдыха. При этом почти все гостиницы и обе базы отдыха на три звезды, а еще три гостиницы — на четыре, — сказала она.
Аккредитацию проводят независимые организации.
Виктория Бородянская отметила, что если гостиница получила четыре звезды, то ее уровень будет соответствовать статусу. Она подчеркнула, что не получится выставить себя в лучшем свете для получения звезды, а потом вновь снизить планку.
Кроме того, ранее некоторые гостиницы самостоятельно присваивали себе звездный уровень, но основывались они исключительно на собственных ощущениях.