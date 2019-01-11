2019-01-11T12:17:53+03:00
Общество

В Саратовской области можно отдохнуть на уровне четырех звезд

Оценку проводят независимые организации
Дарья Вострикова
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На сегодняшней конференции в пресс-центре «Комсомольской правды» председатель комитета по туризму Виктория Бородянская рассказала, где можно остановиться в Саратовской области.

- Гостиницы поднимают свой уровень. Сейчас стало больше мест, которые получили «звезды». Они были получены в основном за последние три месяца. Сейчас оценку получили уже 24 места для размещения: 22 гостиницы и две базы отдыха. При этом почти все гостиницы и обе базы отдыха на три звезды, а еще три гостиницы — на четыре, — сказала она.

Аккредитацию проводят независимые организации.

Виктория Бородянская отметила, что если гостиница получила четыре звезды, то ее уровень будет соответствовать статусу. Она подчеркнула, что не получится выставить себя в лучшем свете для получения звезды, а потом вновь снизить планку.

Кроме того, ранее некоторые гостиницы самостоятельно присваивали себе звездный уровень, но основывались они исключительно на собственных ощущениях.

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