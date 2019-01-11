Из Саратова вывезли 238 тыс. тонн кубометров снега

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:12:51+03:00

Сегодня на уборку улиц вышли 136 рабочих

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Сегодня, 11 января, на расчистку дорог в Саратове вышли 136 рабочих и 160 машин.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, также дополнительно привлечено около 350 единиц спецтранспорта.

На улицах Волжская, Радищева, Огородная, Чернышевского, Орджоникидзе, Астраханская, Московская и других работают 11 звеньев, состоящих из самосвалов и фронтальных погрузчиков.

На Алтынной горе ротором расширяют проезжую часть.

По последним данным, из Саратова уже вывезено 238 тыс. кубометров снега. На дороги высыпано 12 тыс. тонн песка и соли, а также 3,2 тыс. тонн реагентов.