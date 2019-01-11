В Саратове маршрутка №52 врезалась в Daewoo Matiz

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:25:13+03:00

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В Саратове вчера днем, 10 января, общественный транспорт столкнулся с иномаркой.

- ДТП случилось в 12 дня около дома №6 по Соколовогорской улице. Водитель управлял автобусом «ГАЗ», который следует по маршруту №52. Однако в этот момент он был не в рейсе. Шофер нарушил правила проезда перекрестков и врезался в Daewoo Matiz, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции.

За рулем легковушки сидела 21-летняя девушка. Ее после аварии отвезли в больницу, но потом отпустили из травмпункта и назначили лечение на дому.