Директор Регоператора рассказал общественникам о зачистке заснеженных контейнерных площадок

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:00:32+03:00

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В Саратове проходит заседание городской общественной палаты, посвященное вопросам вывоза снега с территории областного центра и работе коммунальных служб. В мероприятии принял участие директор Регионального оператора по обращению с ТКО Михаил Андреев.

В ходе встречи общественники, под председательством Александра Занорина, подняли вопросы качества и оперативности расчистки улиц областного центра от снега. Участники напомнили, что за короткий период времени в Саратовской области выпала трехмесячная норма осадков.

Отдельное внимание было уделено навалам коммунальных отходов, скопившимся на контейнерных площадках, подъезды к которым были заблокированы снегом и наледью. Представители общественности отметили, что работа по зачистке контейнерных площадок действительно ведется активно, последствия «новогодних» завалов ликвидируются совместными усилиями коммунальных служб.

Директор Регоператора заявил, что отработка ведется по каждому поступившему адресу. Оставшиеся площадки, к которым ещё заблокирован подъезд, находятся на особом контроле.

Членов общественной палаты особенно интересовала проблема с вывозом в Ленинском районе и микрорайоне Солнечный-2. Михаил Андреев прокомментировал ситуацию по каждой площадке и рассказал, что мониторинг состояния подъездов и самих площадок ведется в режиме реального времени совместно с администрацией района. До нормативного состояния площадки будут доведены в течение двух суток.

Александр Занорин призвал Регоператора и органы местного самоуправления плотнее работать с управляющими организациями, которые допустили блокирование площадок и передавали неверную информацию о якобы выполненной расчистке дворов от снега.