2019-01-10T17:00:32+03:00
Недвижимость

Директор Регоператора рассказал общественникам о зачистке заснеженных контейнерных площадок

Ведется мониторинг по каждому поступившему адресу
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове проходит заседание городской общественной палаты, посвященное вопросам вывоза снега с территории областного центра и работе коммунальных служб. В мероприятии принял участие директор Регионального оператора по обращению с ТКО Михаил Андреев.

В ходе встречи общественники, под председательством Александра Занорина, подняли вопросы качества и оперативности расчистки улиц областного центра от снега. Участники напомнили, что за короткий период времени в Саратовской области выпала трехмесячная норма осадков.

Отдельное внимание было уделено навалам коммунальных отходов, скопившимся на контейнерных площадках, подъезды к которым были заблокированы снегом и наледью. Представители общественности отметили, что работа по зачистке контейнерных площадок действительно ведется активно, последствия «новогодних» завалов ликвидируются совместными усилиями коммунальных служб.

Директор Регоператора заявил, что отработка ведется по каждому поступившему адресу. Оставшиеся площадки, к которым ещё заблокирован подъезд, находятся на особом контроле.

Членов общественной палаты особенно интересовала проблема с вывозом в Ленинском районе и микрорайоне Солнечный-2. Михаил Андреев прокомментировал ситуацию по каждой площадке и рассказал, что мониторинг состояния подъездов и самих площадок ведется в режиме реального времени совместно с администрацией района. До нормативного состояния площадки будут доведены в течение двух суток.

Александр Занорин призвал Регоператора и органы местного самоуправления плотнее работать с управляющими организациями, которые допустили блокирование площадок и передавали неверную информацию о якобы выполненной расчистке дворов от снега.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Озвучены улицы, которые будут чистить ночью в Саратове
Юлия Литневская: Николай Панков — мощный игрок на информационном поле
Бензовоз перекрыл движение в Кировском районе
Прокуратура начала проверку падения сосульки на работника БТИ в Саратове
В селе Лопуховка сгорела машина
В Саратове встали трамваи №№9 и 10
В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство от глистов
В Саратове встали троллейбусы №15
Саратовский общественник попросил пассажиров транспорта быть терпеливее
Панков: Для Володина закон превыше всего
Жители Саратовской области могут получить 9 тыс. рублей ежемесячно за счет маткапитала
В Зональном поселке строят новую канализационную станцию
После падения сосульки в больницу доставлен очередной саратовец
Отключена вода в нескольких домах в центре Саратова
Блогер и депутат Панков поблагодарил подписчиков за неравнодушие
Сельхозярмарка на Театральной площади не состоится
В центре Саратова на мужчину упала сосулька
Мэрия: Саратов ждет ухудшение в работе общественного транспорта
Трамваи №11 опять едут только до улицы Осипова
Юлия Литневская поздравила жителей своего избирательного округа с новогодними праздниками
Дорожникам из Хвалынска отдали долги по зарплате