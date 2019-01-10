Панков: Для Володина закон превыше всего

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:52:19+03:00

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Депутат Госдумы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост, посвященный законотворческой работе нижней палаты парламента.

- Реализовалась жесткая, но справедливая норма закона. Сегодня депутаты перенесли рассмотрение во втором, основном чтении резонансного законопроекта о сохранении возможности рекламы пива. А можно было принять его голосами единороссов? Можно. Но Володин не пошел на нарушение регламента и норм закона. Замечу, в предыдущих созывах на это часто закрывали глаза. А спикер проявил принципиальность — закон превыше всего. У правительства не было заключения, не присутствовали представители Минздрава. Выслушав все мнения, все фракции, Володин снял закон с рассмотрения сегодня и перенес на следующую неделю. Если правительство подготовит все правильно, — написал депутат Панков.