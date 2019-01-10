2019-01-10T15:44:50+03:00
Общество

Жители Саратовской области могут получить 9 тыс. рублей ежемесячно за счет маткапитала

Это касается семей, где доход не превышает 14 тыс. рублей на человека
Екатерина Семенова
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В Саратовской области денежные выплаты из средств материнского капитала получают более 600 семей.

Как отметили «КП-Саратов» в Пенсионном фонде, это новое направление использования средств маткапитала. Правом на него могут воспользоваться граждане РФ, если доход на каждого члена семьи не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума на второй квартал предыдущего года (14 031 рубль).

Для Саратовской области сумма выплат для вновь обратившихся граждан составит 9 022 рубля. А для тех, кто успел оформить ее в прошлом году, — 9 159 рублей.

Выплаты продолжаются до достижения ребенком полутора лет или пока средства маткапитала не будут исчерпаны.

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