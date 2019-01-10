Мусоровывозящие компании за сутки зачистили 60 ранее заблокированных снегом площадок

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:00:24+03:00

До сих пор нет доступа еще к 86 площадкам

Изменить размер текста: A A

В Саратове продолжаются работы по вывозу мусора с контейнерных площадок, доступ к которым ранее был заблокирован из-за выпавших осадков. За минувшие сутки мусоровывозящими компаниями было приведено в нормативное состояние 60 подобных площадок. В частности, зачищена крупнейшая в Саратове контейнерная площадка по 5-му Нагорному проезду, с которой одномоментно было вывезено более 20 кубометров ТКО. По оперативной информации на утро 10 января, в Саратове остаются блокированными 86 контейнерных площадок. Ежесуточный вывоз ТКО в соответствии с графиками осуществлен более чем с 3 тыс. контейнерных площадок.

Региональный оператор продолжает принимать обращения жителей по вопросам вывоза ТКО. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Ленинском и Заводском районах, где время прохождения маршрута мусоровывозящей техникой существенно увеличилось из-за дорожной обстановки и сужения проезжей части.

- Сегодня самый проблемный район по вывозу ТКО — Заводской, где обслуживанием контейнерных площадок занимается МУП «Дорожник Заводского района». В единый контакт центр Регоператора обращаются жители, которые сообщают о свободных для проезда контейнерных площадках, где мусор все равно не вывозится. Такая ситуация не допустима, поэтому уже сегодня в Заводском районе работает совместная инспекторская группа Регоператора и Минприроды, которая актирует факты невывоза ТКО как административного правонарушения, — директор Регоператора по обращению с ТКО Саратовской области Михаил Андреев.

В соответствии с полномочиями, Региональный оператор Саратовской области организует работу всей отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивает безопасную обработку и захоронение ТКО, а также возврат в хозяйственный оборот вторсырья. Эти задачи Регоператором выполняются в полном объеме. Обязанность подрядчиков — мусоровывозящих компаний, которые выиграли конкурс на право вывоза ТКО, обеспечить качественный вывоз мусора. Именно по качеству вывоза граждане судят о работе всей отрасли. Есть объективные причины нарушения графиков вывоза мусора, связанные с погодными условиями. Но Регоператор не позволит мусоровывозящим компаниям прикрывать некачественную работу ссылками на погодные условия. По каждому факту невывоза мусора с контейнерной площадки, где есть возможность проезда, готовится обращение в природоохранные и надзорные органы.