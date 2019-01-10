2019-01-10T11:31:40+03:00
Происшествия

Пенсионерка обокрала магазин DNS в Саратове

Женщина похитила телефон со стола выдачи товара
Екатерина Семенова
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В полицию Кировского района Саратова с заявлением о краже обратился 29-летний мужчина. Он является старшим продавцом в магазине DNS на улице Университетская, 55.

- По словам мужчины, 21 декабря неизвестная гражданка похитила со стола выдачи товара телефон TP-Link Neffos X1 в корпусе серого цвета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Сумма ущерба составила 8 476,53 рубля.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 9 января полиция задержала подозреваемую — 57-летнюю ранее не судимую пенсионерку.

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