Пенсионерка обокрала магазин DNS в Саратове

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:31:40+03:00

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В полицию Кировского района Саратова с заявлением о краже обратился 29-летний мужчина. Он является старшим продавцом в магазине DNS на улице Университетская, 55.

- По словам мужчины, 21 декабря неизвестная гражданка похитила со стола выдачи товара телефон TP-Link Neffos X1 в корпусе серого цвета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Сумма ущерба составила 8 476,53 рубля.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 9 января полиция задержала подозреваемую — 57-летнюю ранее не судимую пенсионерку.