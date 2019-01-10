14 УК Саратова наказаны за плохую уборку снега

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:17:17+03:00

Госжилинспекция за день проверила 129 дворов

Изменить размер текста: A A

В Саратове 14 управляющих компаний привлечены к ответственности за плохую уборку снега.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госжилинспекции, специалисты совместно с сотрудниками комитета по ЖКХ администрации Саратова осмотрели 129 дворов. Они проверяли уборку снега и сосулек.

За ненадлежащее исполнение обязанностей было выдано 29 предписаний. 14 УК привлечены к административной ответственности.

С начала января уже очищено 2 691 двор, еще 1,1 тыс. — требуют очистки.