14 УК Саратова наказаны за плохую уборку снега
Госжилинспекция за день проверила 129 дворов
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В Саратове 14 управляющих компаний привлечены к ответственности за плохую уборку снега.
Как сообщили «КП-Саратов» в Госжилинспекции, специалисты совместно с сотрудниками комитета по ЖКХ администрации Саратова осмотрели 129 дворов. Они проверяли уборку снега и сосулек.
За ненадлежащее исполнение обязанностей было выдано 29 предписаний. 14 УК привлечены к административной ответственности.
С начала января уже очищено 2 691 двор, еще 1,1 тыс. — требуют очистки.