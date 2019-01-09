В Озинках супруги насмерть отравились угарным газом

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:54:59+03:00

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Ершовские следователи проводят доследственную проверку по факту отравления угарным газом семьи из трех человек в Озинках Саратовской области. Супруги погибли, а их ребенок выжил.

- Предполагается, что сегодня, 9 января, местная жительница пришла в гости к своей 31-летней сестре. Она накануне переехала в частный дом в этом селе. Женщина стучала, но ей никто не открыл. Она заглянула в окно и увидела, что 33-летний муж родственницы лежит на полу. Гражданка сразу позвонила в полицию, правоохранители прибыли и вскрыли входную дверь. Там стражи порядка обнаружили трупы супругов, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Стоит отметить, что в доме также находился полуторагодовалый ребенок погибших. Он и сидел в коляске и из-за низкой температуры в доме был одет в куртку с капюшоном, который вероятно и спас его от смерти. Выжившего госпитализировали.

Следователи выяснили, что дом отапливался газовой печью, фитиль который на момент осмотра горел, а шибер дымохода печи был закрыт.

Сейчас назначена судмедэкспертиза, чтобы определить точную причину смерти супругов. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.