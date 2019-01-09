2019-01-09T18:54:59+03:00
Происшествия

В Озинках супруги насмерть отравились угарным газом

Их малолетнего ребенка от смерти спас капюшон
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ершовские следователи проводят доследственную проверку по факту отравления угарным газом семьи из трех человек в Озинках Саратовской области. Супруги погибли, а их ребенок выжил.

- Предполагается, что сегодня, 9 января, местная жительница пришла в гости к своей 31-летней сестре. Она накануне переехала в частный дом в этом селе. Женщина стучала, но ей никто не открыл. Она заглянула в окно и увидела, что 33-летний муж родственницы лежит на полу. Гражданка сразу позвонила в полицию, правоохранители прибыли и вскрыли входную дверь. Там стражи порядка обнаружили трупы супругов, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Стоит отметить, что в доме также находился полуторагодовалый ребенок погибших. Он и сидел в коляске и из-за низкой температуры в доме был одет в куртку с капюшоном, который вероятно и спас его от смерти. Выжившего госпитализировали.

Следователи выяснили, что дом отапливался газовой печью, фитиль который на момент осмотра горел, а шибер дымохода печи был закрыт.

Сейчас назначена судмедэкспертиза, чтобы определить точную причину смерти супругов. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове встали трамваи №9 и 10
Букмекеры верят в саратовский «Автодор» больше, чем в чемпиона Дании
Саратовские единороссы исключили депутата гордумы Алексея Полянского из партии
На Комсомольской улице столкнулись Kia и Daewoo
В Саратове встали трамваи №8
В Саратове горело бывшее общежитие издательства «Слово»
В Саратове автобус с пассажирами не смог одолеть нечищенную дорогу
В Ртищевском районе мужчина вернулся домой пьяным и погиб на пожаре
Опубликовано видео задержания браконьера в селе под Вольском
Заключенные в Саратовской области слепили из снега свиней
В субботу Саратов снова ожидает сильный снегопад
Житель Озинок не смог уехать в Казахстан из-за долга по алиментам
Статистика аварийности на водосетях в новогодние праздники сократилась вдвое
Радаев потребовал реагировать на все жалобы жителей по снегу
Яму на Большой Затонской закидали щебенкой и льдом