2019-01-09T15:36:13+03:00
Происшествия

В Ртищевском районе мужчина вернулся домой пьяным и погиб на пожаре

Начата проверка
Екатерина Семенова
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В Ртищеве Саратовской области начата проверка по факту гибели мужчины на пожаре.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, трагедия произошла вечером 8 января в селе Юсупово.

Там загорелся частный дом и после тушения огня было обнаружено тело 57-летнего хозяина.

Соседи рассказали, что мужчина злоупотреблял спиртным. Вечером 8 января он вернулся домой пьяным, и вскоре после этого начался пожар.

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Предположительно, мужчина отравился продуктами горения.

Основной версией пожара следователи называют неосторожное обращение с огнем при курении.

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