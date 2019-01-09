В Ртищевском районе мужчина вернулся домой пьяным и погиб на пожаре
Начата проверка
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В Ртищеве Саратовской области начата проверка по факту гибели мужчины на пожаре.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, трагедия произошла вечером 8 января в селе Юсупово.
Там загорелся частный дом и после тушения огня было обнаружено тело 57-летнего хозяина.
Соседи рассказали, что мужчина злоупотреблял спиртным. Вечером 8 января он вернулся домой пьяным, и вскоре после этого начался пожар.
Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Предположительно, мужчина отравился продуктами горения.
Основной версией пожара следователи называют неосторожное обращение с огнем при курении.