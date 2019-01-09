У села Еруслан столкнулись два отечественных авто

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:19:42+03:00

Водитель одного из них не стал соблюдать дистанцию

Изменить размер текста: A A

В 500 м от села Еруслан Федоровского района Саратовской области вчера утром, 8 января, столкнулись два отечественных авто.

- В 10:05 33-летний водитель за рулем ВАЗ-21111 не стал соблюдать безопасную дистанцию перед впереди движущейся «Ладой Калина» и врезался в нее, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.

За рулем пострадавшей машины сидел 67-летний мужчина. В результате ДТП пострадал он и его 66-летняя пассажирка. Их отвезли в больницу.