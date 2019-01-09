2019-01-09T10:06:43+03:00
Общество

Уборщики в Саратове не хотят работать даже после повышения зарплаты

Рабочим подняли зарплату до 25 тысяч рублей
Дарья Вострикова
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Михаил ИсаевМихаил ИсаевФото: Дарья Вострикова
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На брифинге 9 января в городской администрации мэр Саратова Михаил Исаев рассказал о ситуации с уборкой города.

Он отметил, что за декабрь и первую неделю января выпала трехмесячная норма осадков. По данным главного метеоролога региона Михаила Болтухина, последний раз такой снегопад был в 1968 году, почти 30 лет назад.

Мэр отметил, что столько же лет и технике, которая работает на уборке улиц в Саратове.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» со слов мэра, грейдерам и роторам 20–25 лет. Вообще грейдеров выезжает четыре. Из них один постоянно ломается. Роторов — шесть, работают — три. Погрузчикам «золотые ручки» 30–35 лет, их в городе четыре штуки, выходят на дороги все, кроме одной.

- Городу нужна техника, порядка 50 единиц на замену старой. Нам нужны роторы, грейдеры, пылесосы, бюферы — маленькие пылесосики и большие. У нас их осталось несколько штук. Ту просьбу, что я сформулировал Вячеславу Викторовичу Володину, ­— это замена старого парка техники, — рассказал мэр.

Управляющие компании продолжают призывать к ответу за плохую уборку во дворах. Вчера поступила информация из муниципального контроля — выдано почти 500 предписаний.

Кроме того, сейчас проходит дополнительный набор уборщиков и дворников. Зарплату подняли до 23–25 тыс. рублей, однако, по словам Михаила Исаева, люди идут на эти должности неохотно.

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