В Саратовской области на новогодние праздники орудовали телефонные воришки

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:01:08+03:00

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В Саратовской области и городе вчера, 8 января, полицейские поймали нескольких телефонных воров и грабителей.

- На улице Радищева в Волжском районе Саратова 28 декабря у 37-летнего гражданина из сумки похитили мобильник Highscreen за 6 тыс. рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 41-летнего злоумышленника, ранее не судимого. Он признался в преступлении, телефон изъяли в ломбарде, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

В Балакове 6 января в полицию поступило заявление от 25-летнего мужчины. Он рассказал, что утром 31 декабря из комнаты отдыха в сауне кто-то украл гаджет Huawei U6 Prime. Уголовное дело возбудили 7 января и на следующий день, 8-го, задержали 32-летнего рецидивиста, у него забрали похищенное и отправили его под подписку о невыезде.

В баре поселка Солнечный Саратова у 31-летней женщины вечером 21 декабря 2018 года украли телефон Honor 9. В участок она пришла в 1:40 22 декабря. Полицейские нашли подозреваемого, им оказался 27-летний безработный. В 2018-м его уже приговаривали к условному сроку за кражу, однако он не исправился, сейчас он под подпиской о невыезде.

В подъезде дома по улице Азина в Заводском районе у 39-летнего гражданина под Новый год — в десять вечера 31 декабря — обманным путем забрали Honor за 26 тыс. рублей. Пострадавший пришел в полицию только 2 января, правоохранители возбудили уголовное дело и поймали 26-летнего афериста 8 января. Он уже ранее привлекался за такую же статью и за кражу.

В Энгельсе в 03:25 14 декабря на 46-летнюю гражданку напали на улице, около дома, избили, после чего она обнаружила пропажу сотового телефона и сразу позвонила на номер 02. Полицейские возбудили уголовное дело за грабеж и 8 января нашли 28-летнего рецидивиста. Он признался в преступлении, но рассказал, что мобильник уже потерял.