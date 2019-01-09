«Протон» подал апелляцию по иску против министра спорта Абросимова

9 Янв. 2019 2019-01-09T07:50:48+03:00

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В судебную коллегию по гражданским делам Саратовского областного суда подана апелляция волейбольного клуба «Протон» на решение по проигранному ранее иску к министру спорта региона Александру Абросимову.

Клуб требует признать незаконным бездействие министра в случае с неподписанием заявочных листов для участия в Суперлиге чемпионата России по волейболу. В «Протоне» считают, что их иск был незаконно отклонен на основании лишь положения о министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области. По мнению истца, расценивать действия министра Абросимова надо в соответствии с регламентом Всероссийской федерации волейбола, поскольку Минспорта аккредитовал у себя ее региональное представительство — Областную федерацию волейбола. Там очередность подписей не регламентируется, а именно на это ссылались юристы министерства, что первым должен был подписать заявки руководитель региональной федерации.

Кроме того, в иске «Протона» к министру указывается, что Абросимов еще в октябре заранее указал победителем гранта вновь созданную команду «Протон-Саратов», при этом дотация еще не была официально разыграна.

В «Протоне» также не согласились с тем, что суд первой инстанции не стал выслушивать свидетелей, которые из-за бездействия министра остались без работы.