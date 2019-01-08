По показателю роста численности скота Саратовская область заняла 1 место в ПФО

8 Янв. 2019 2019-01-08T12:57:07+03:00

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По итогам прошлого года Саратовская область стала лучшей в ПФО по показателю роста численности сельскохозяйственных животных.

- В Саратовской области в прошедшем году в животноводстве отмечается увеличение численности скота и птицы, за исключением поголовья свиней, снижение которого связано с ликвидацией последствий африканской чумы свиней, – рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области.

В 2018 году по результатам различных конкурсов в рамках федеральных целевых программ «Начинающий фермер» и «Развитие семейных животноводческих ферм» была оказана помощь начинающим животноводам.

Гранты на создание и развитие фермерского хозяйства и приобретение почти 1,5 тысяч голов крупного рогатого скота были предоставлены 27 жителям региона, на развитие семейной фермы гранты получили семь начинающих предпринимателей.