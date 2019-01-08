В Узбекистане поезд из Саратова насмерть сбил 16-летнего подростка в наушниках
По факту происшествия началось следствие
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Вчера на северо-западе Узбекистана, пассажирский поезд из Саратова насмерть сбил подростка, шедшего по железнодорожному пути в наушниках. Об этом РИА Новости сообщили в МВД Республики Узбекистан.
- В минувшее воскресенье в 11:45 по московскому времени, пассажирский поезд Саратов – Ургенч - Ташкент, в районе железнодорожного вокзала Нукуса на северо-западе страны сбил 16 летнего подростка, который шел по рельсам в наушниках, – рассказали в управлении МВД Республики Узбекистан.
В результате наезда поезда подросток скончался на месте. По данному факту ведется следствие.