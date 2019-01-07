Автомаляр в Саратове обманул клиентку на 102 тыс. рублей

7 Янв. 2019 2019-01-07T11:25:32+03:00

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В Саратове 62-летнюю женщину мужчина обманул на крупную сумму.

- Гражданка пришла в полицию 15 августа и рассказала, что в период с 6 мая 2017 года до 13 августа 2017 года у дома №21 по улице Тархова неизвестный пообещал отремонтировать автомобиль и забрал 102,7 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело за мошенничество и 6 января 2018 задержали 49-летнего автомаляра. Ранее мужчина не привлекался, но в этом преступлении признался. Сейчас гражданин под подпиской о невыезде.