Улицы Саратова от снега чистят около сотни рабочих

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:39:31+03:00

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Сегодня, 6 января, улицы Саратова от снега чистят около сотни сотрудников МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».

- За прошедшие сутки было вывезено более 7 тыс. кубометров снега. На дороги высыпали 310 тонн песка и 89 тонн реагентов, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

Жителей и гостей Саратова просят не оставлять машины в местах, где идет уборка снега и наледи. Такие участки отмечены знаками.

Мэрия просит горожан временно не садиться за руль авто.