Улицы Саратова от снега чистят около сотни рабочих
На дороги высыпали 310 тонн песка
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Сегодня, 6 января, улицы Саратова от снега чистят около сотни сотрудников МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».
- За прошедшие сутки было вывезено более 7 тыс. кубометров снега. На дороги высыпали 310 тонн песка и 89 тонн реагентов, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.
Жителей и гостей Саратова просят не оставлять машины в местах, где идет уборка снега и наледи. Такие участки отмечены знаками.
Мэрия просит горожан временно не садиться за руль авто.