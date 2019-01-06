По кровавым следам полиция нашла убийцу кабанов в Калмынтае

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:31:25+03:00

У мужчины отобрали тушки, ружье и снегоход

Изменить размер текста: A A

В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Биосфера» вчера, 5 января, участковый уполномоченный отдела полиции Вольского района Саратовской области и специалист, эксперт комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области вычислили браконьера.

- На участке охотничьего угодья, принадлежащему одной из организации, были обнаружены следы бурого цвета, которые вели к дому в поселке Калмантай. Уже во дворе делегация обнаружила три тушки дикого кабана, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД.

Выяснилось, что животных убил 49-летний мужчина из этого села.

У него изъяли мертвых кабанов, ружье 1062-иж-27 и снегоход.

Теперь охотнику придется ответить перед судом.