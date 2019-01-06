2019-01-06T12:04:05+03:00
Происшествия

В Саратовской области за один день в ДТП пострадало 19 человек

Трое из них дети
Дарья Вострикова
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За вчерашний день, 5 января, в Саратовской области в ДТП пострадало 19 человек.

По словам областного УГИБДД, аварии произошли в Кировском районе Саратова, а также Татищевском, Пугачевском, Хвалынском, Аткарском и Саратовском районах области.

Из-за столкновения двух иномарок на трассе «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» травмы получили 11-летний и 16-летний ребенок.

Еще один ребенок пострадал из-за аварии с участием двух грузовиков на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград».

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