В Саратове ожидается сильный снегопад
А также сильный ветер метель и гололедица
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Саратовский Гидромецентр обещает ночью и завтра днем обильный снегопад.
- 5 января на территории Саратовской области и в Саратове ожидается сильный сне. Ожидается усиление южного ветра, порывы 15-18 метров в секунду, метель, гололед, на дорогах снежные заносы и гололедица, – рассказали «КП-Саратов» в МЧС региона.
В Ведомстве призывают жителей области быть внимательнее и водителям и пешеходам. Температура ночью -4…-9°, днем 0…-5º.