Из-за снегопада в Новоузенском районе застряли четыре машины

4 Янв. 2019 2019-01-04T15:18:59+03:00

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На трассе в Новоузенском районе, из-за снегопада и метели на трассе застряли четыре автомобиля. Людям пришлось вызывать на помощь областных спасателей.

- Первоначально мы выезжали на один вызов, но по прибытию на место обнаружили четыре застрявших автомобиля. Троих пассажиров включая, 13-летнего ребенка эвакуировали на служебном УАЗе в Новоузенск, – рассказали «КП-Саратов» в областной службе спасения.

Остальные пострадавшие водители автомобилей от эвакуации отказались.