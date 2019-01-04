Из-за снегопада в Новоузенском районе застряли четыре машины
Областные спасатели эвакуировали троих человек
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На трассе в Новоузенском районе, из-за снегопада и метели на трассе застряли четыре автомобиля. Людям пришлось вызывать на помощь областных спасателей.
- Первоначально мы выезжали на один вызов, но по прибытию на место обнаружили четыре застрявших автомобиля. Троих пассажиров включая, 13-летнего ребенка эвакуировали на служебном УАЗе в Новоузенск, – рассказали «КП-Саратов» в областной службе спасения.
Остальные пострадавшие водители автомобилей от эвакуации отказались.