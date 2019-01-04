На трассе под Пугачевом автомобиль с детьми застрял в кювете [фото]
На месте происшествия работали областные спасатели
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Накануне вечером 3 января, автомобиль Skoda Octavia с двумя детьми вылетел в кювет и застрял.
Вчера в десяти километрах от Пугачева, в !9:00, в кювет вылетел автомобиль Skoda Octavia. В салоне находились двое детей — 3 и 7 лет, – рассказали «КП-Саратов» пользователи группы Chp_saratov, соцсети Instagram.
Прибывшие на место областные спасатели осмотрели людей и помогли выехать водителю на дорогу. После этого семья благополучно выехала по направлению в Перелюб.