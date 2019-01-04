Юные саратовские спортсмены получили новогодние подарки от «Единой России»

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:01:28+03:00

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Сегодня, региональный координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия», призер Олимпийских игр Сергей Улегин и чемпион мира по кикбоксингу Даци Дациев приняли участие в тренировке воспитанников детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва «Сокол».

- Новогодние каникулы - отличное время для спорта. Ребята с пяти-шести лет, занимаются здесь и благодаря этому становятся активнее и целеустремленнее. Уверен, впереди у них большие победы. Родители, которые привели сюда своих детей, уже сегодня могут ими гордиться, – уверен Сергей Улегин.

Даци Дациев также пожелал детям здоровья и спортивных успехов. Кроме того юные футболисты получили от Саратовского регионального отделения «Единой России» новогодние подарки.

Вместе с именитыми спортсменами их вручил временно исполняющий обязанности руководителя исполкома реготделения Партии Юрий Ушаков.

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- Новогодние праздники продолжаются. Для детей это самая волшебная пора. Здорово, что многие проводят эти дни, занимаясь спортом, укрепляя свое здоровье. Это залог будущих спортивных успехов, – подчеркнул Ушаков.

Легенды саратовского спорта вместе с мальчишками провели разминку и сыграли в мини-футбол. Новогодний матч прошел на родной площадке воспитанников спортшколы в ФОКе «Кировский».