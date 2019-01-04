В Саратовских МФЦ будут консультировать по вопросам защиты прав потребителей

4 Янв. 2019 2019-01-04T12:38:41+03:00

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В 2019 году саратовцы смогут и дальше получить консультацию по вопросам соблюдения и защиты прав потребителей.

- На вопросы ответят специалисты областного управления Роспотребнадзора, Госжилинспекции, общества по защите прав потребителей и администрации Саратова, – рассказали «КП-Саратов» в министерстве экономического развития области.

Консультации можно будет получить в МФЦ на улице Танкистов 26А, уже с 21 января с 09:00 до 12:00.