2019-01-04T12:38:41+03:00
Общество

В Саратовских МФЦ будут консультировать по вопросам защиты прав потребителей

На вопросы горожан ответят различные специалисты
Тимур Гадеев
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В 2019 году саратовцы смогут и дальше получить консультацию по вопросам соблюдения и защиты прав потребителей.

- На вопросы ответят специалисты областного управления Роспотребнадзора, Госжилинспекции, общества по защите прав потребителей и администрации Саратова, – рассказали «КП-Саратов» в министерстве экономического развития области.

Консультации можно будет получить в МФЦ на улице Танкистов 26А, уже с 21 января с 09:00 до 12:00.

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